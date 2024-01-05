РФ ударила по Харькову "Искандерами" не российского производства – ОВА

В Харькове после последних ударов РФ обнаружили остатки "Искандеров-М", но не российского производства, маркировка на них стерта. Об этом заявил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, сообщает Укринформ.

"Мы сейчас проводим все необходимые исследования для того, чтобы установить страну-производителя. Предварительно скажу, что маркировка стерта с этих ракет. Однако то, что мы можем просмотреть, страна-производитель - это не Российская Федерация, скажем так. Когда будет уже больше точная информация от Генштаба, от нашей разведки, мы об этом сообщим сразу" , - сказал Синегубов.

Напомним, ранее координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в четверг заявил, что во время последних ракетных обстрелов Украины Россия применила, по крайней мере, несколько баллистических ракет, полученных от Северной Кореи в обход международных ограничений.

В Воздушных силах пока не могут подтвердить информацию об использовании российской армией баллистических ракет, которые передала Северная Корея. Специалисты изучают обломки.