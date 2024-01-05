МИД Германии: Израиль не имеет права оккупировать палестинские территории

Палестинские территории не должны претерпеть сокращения, Израиль не имеет права их оккупировать. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, сообщает Укринформ.

"В дальнейшем из Газы не должно больше поступать террористической угрозы для Израиля, и в то же время палестинцы не должны быть выдворены из Газы, не должно быть оккупации Газы или уменьшения ее территории" , - заявила Бербок.

Она отметила, что безопасность как для израильтян, так и палестинцев возможна, когда она будет для всех. Достижению этой цели должно служить поиск решения в рамках концепции двух государств.

Бербок, отбывающая с очередной поездкой в регион, отметила, что одним из приоритетов ее визита является содействие освобождению заложников. Она также будет агитировать за гуманитарные паузы, чтобы помочь людям в секторе Газа.

Министр иностранных дел ФРГ отправится в Израиль в субботу, проанонсировал в пятницу на брифинге спикер ведомства Себастьян Фишер.

Глава дипломатического ведомства встретится со своим коллегой Исраэлем Кацом. После этого она планирует встречу с палестинским руководством – Махмудом Аббасом и главой МИД.

Следующей остановкой станет Египет, где также проведет переговоры со своим местным визави.

Затем Бербок посетит Ливан.

После ближневосточной части турне министр иностранных дел ФРГ отправится в Юго-Восточную Азию, а именно в Филиппины, Малайзию и Сингапур.

Это будет уже четвертое посещение главой немецкого МИД региона Ближнего Востока после террористической атаки ХАМАС 7 октября 2023 года.