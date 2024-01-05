"Укрзализныця" вышла на довоенные показатели пассажирских перевозок

АО "Укрзализныця" в 2023 году перевезла 25 миллионов пассажиров в поездах дальнего следования и вышла на довоенные показатели, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В Европу украинская железнодорожная компания в прошлом году перевезла рекордные 2,1 миллиона пассажиров.

"По объемам перевезенных пассажиров мы уже вышли на показатели 2022 года до широкомасштабного вторжения. В страны ЕС перевезли рекордное количество пассажиров, но спрос остается очень большой" , - отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

По его словам, компания работает над расширением международных маршрутов и увеличением мест на уже существующих. Особый акцент делают на групповых перевозках детей и усовершенствовании сервисов особенно для военных.

В 2023 году были перевезены по групповым заявкам почти 450 тысяч пассажиров, значительная часть из которых - дети из семей, пострадавших от войны, дети из внутренне перемещенных семей и пассажиры других социально незащищенных категорий.

Напоминаем:

В декабре "Укрзализныця" запустила специальный сервис для военнослужащих, который позволяет приобрести проездной документ на поезд, даже если билеты раскуплены.