Финляндия планирует запретить импорт российского сжиженного газа

Правительство Финляндии готовится запретить импорт российского сжиженного газа (LNG) в страну со следующего года. Хельсинки не планируют дожидаться, пока он подпадет под соответствующие санкции со стороны Европейского союза, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

По словам министра по вопросам климата и окружающей среды Финляндии Кая Мюккянена, цель состоит в том, чтобы запрет мог вступить в силу в 2025 году.

"Я не хочу обещать какую-то конкретную дату, но, надеюсь, в следующем году мы окажемся в такой ситуации, что запрет будет действовать" , - отметил он в разговоре с журналистами.

Ожидается, что постановление вступит в силу весной. После этого финское правительство может представить свое предложение по запрету импорта. Мюккянен в этом контексте заметил, что проект должен быть тщательно подготовлен.

Согласно тексту указа, Финляндия также должна проконсультироваться с Еврокомиссией и учесть возможные опасения в соседних странах. Запрет может быть установлен только на ограниченное время.

Пример других стран

Латвия и Литва уже запретили импорт российского газа национальным решениям, но Финляндия хотела дождаться вступления в силу реформы газового рынка. По словам Мюккянена, изменения законодательства ЕС делают запрет на импорт более простым и улучшают его правовую определенность. Вместе с тем он признает, что договориться о новых энергетических санкциях сложно.

"Было бы проще, если бы ЕС принял общее решение по этому поводу, но некоторые страны-члены не готовы к этому. Это факт, что такое решение не может быть принято в ЕС" , - отметил финский министр.

Импорт сжиженного газа из РФ

В прошлом году Россия поставила в Европу около 16 млн тонн сжиженного природного газа (LNG). Пока трубопроводные поставки газа в ЕЕ резко сократились, поставки СПГ - выросли. Крупнейшими покупателями российского СПГ были Испания, Франция, Бельгия и Нидерланды.

В прошлом году в Финляндию импортировалось российский природный газ на несколько миллионов евро в месяц, то есть довольно небольшие объемы. До того, как в мае 2022 года РФ прекратила поставки трубопроводного газа в Финляндию, стоимость импорта составила более ста миллионов евро в месяц.

Ранее сообщалось, что санкции США создают серьезное препятствие планам РФ по увеличению экспорта сжиженного морского природного газа, чтобы компенсировать сокращение экспорта трубопроводного газа в Европу.