КГГА призвала жителей не купаться в водоемах на Крещение 6 января

Киевская городская государственная администрация призвала жителей отказаться от участия в массовых мероприятиях и купаний в водоемах на Крещение 6 января, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сообщение КГГА.

"Городская власть напоминает о необходимости соблюдать меры безопасности и ограничений, которые действуют в условиях военного положения.

Во избежание опасных ситуаций будет организована работа спасателей на традиционных для Крещения локациях. Так, на Оболонском пляже будут дежурить спасатели КАРС "Киевская служба спасения", в Гидропарке - представители КО "Муниципальная охрана".

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