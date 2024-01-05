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КГГА призвала жителей не купаться в водоемах на Крещение 6 января

КГГА призвала жителей не купаться в водоемах на Крещение 6 января
Фото: Pixabay

Киевская городская государственная администрация призвала жителей отказаться от участия в массовых мероприятиях и купаний в водоемах на Крещение 6 января, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сообщение КГГА.

"Городская власть напоминает о необходимости соблюдать меры безопасности и ограничений, которые действуют в условиях военного положения.
Во избежание опасных ситуаций будет организована работа спасателей на традиционных для Крещения локациях. Так, на Оболонском пляже будут дежурить спасатели КАРС "Киевская служба спасения", в Гидропарке - представители КО "Муниципальная охрана".

Предыстория:

  • С 1 сентября 2023 года Православная Церковь Украины перешла на новоюлианский календарь для неподвижных праздников.

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