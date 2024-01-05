ОВА: "Пункты несокрушимости" в Сумской области будут работать круглосуточно
Завтра, 5 января, "Пункты несокрушимости" в Сумской области будут работать в круглосуточном режиме из-за риска непогоды, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Telegram-канал Сумской областной военной администрации.
"В случае необходимости или возникновения чрезвычайных ситуаций жители Сумской области в "Пунктах несокрушимости" смогут обогреться, выпить горячего чая, воспользоваться интернетом, зарядить свои мобильные телефоны и т.д.", - добавляет ОВА.
Непогода в Украине
С 7 января в Украину придет волна похолодания вследствие арктического воздуха с севера Европы и образования активного циклона на юге страны.
Украинцев предупредили о сильных морозах. В некоторых регионах температура опустит до -25 градусов. В частности непогода будет сопровождаться значительным снегом, метелью, а также гололедом.