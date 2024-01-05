В МИД прокомментировали заявление Госдепа по финансированию Украины

В Министерстве иностранных дел отреагировали на заявление представителя Госдепа США Мэтью Миллера о том, что Вашингтон не будет поддерживать военное финансирование Украины на уровне 2022-23 годов, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил представитель украинского МИД Олег Николенко.

Он отметил, что заявление Миллера не следует воспринимать как намерение США уменьшить поддержку Украины.

"Во время контактов на всех уровнях США демонстрируют четкое понимание критической необходимости обеспечения нашего государства всей необходимой военной и финансовой помощью, чтобы мы одержали победу", – сказал представитель украинского МИД.

Николенко добавил, что Миллер говорил о "трансформации помощи только тогда, когда Украина самостоятельно будет справляться со своими потребностями".

"А пока нам нужна поддержка, чрезвычайно важно, чтобы Конгресс США как можно быстрее принял решение о дальнейшем финансировании помощи Украине в заявленном объеме. Поддержка Украины – не благотворительность. Прежде всего это – инвестиция в американскую национальную безопасность и защиту мировой демократии", – подчеркнул он.

Напомним, Мэтью Миллер заявил, что Соединенные Штаты не будут поддерживать военное финансирование Украины на уровне 2022-2023 годов, ведь стремятся помочь Украине построить собственную военно-промышленную базу.

Ранее в Белом доме заявили, что у них уже нет денег для новой военной поддержки Украины до ее принятия Конгрессом США.

Перед этим президент США Джо Байден, комментируя массированный российский обстрел Украины в ночь на пятницу, 29 декабря, отметил необходимость для Конгресса как можно быстрее одобрить дополнительную помощь для Киева.

США 27 декабря объявили о предоставлении Украине последнего в 2023 году пакета военной помощи стоимостью 250 миллионов долларов.