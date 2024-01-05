Пограничники помешали группе мужчин незаконно добраться до молдовского берега Днестра

В Винницкой области пограничники помешали группе мужчин незаконно добраться молдовского берега реки Днестр, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Госпогранслужба.

Сообщается, что охранники рубежей задержали 10 мужчин из разных регионов Украины вблизи границы, на берегу Днестра. "Международный трансфер" должен был состояться с помощью лодки из Молдовы, но пограничники опередили "паромщика".

Выяснилось, мужчины с помощью интернет сети нашли канал предоставления услуг по перемещению лиц через границу. Далее, действуя по рекомендациям, в темное время суток добрались до одного из населенных пунктов приграничья, где и должен был осуществиться противоправный замысел. С завершением поездки "путешественники" должны были заплатить бизнесменам по 5 тысяч долларов США.

На всех задержанных, которые пытались незаконно попасть за границу, правоохранители составили протоколы об административном правонарушении, предусмотренного ч.2 ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".