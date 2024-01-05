Лубинец отреагировал на решение Путина предоставлять украинским детям гражданство РФ

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ о присвоении украинским детям гражданства России. В Украине считается одним из видов геноцида, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает его Telegram-канал.

Присвоение гражданства РФ украинским детям

В четверг, 4 января, российский диктатор Владимир Путин подписал приказ "Об определении отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации".

В нем отмечается, что дети сироты и дети, оставшиеся без родительской опеки, являющиеся гражданами Украины, могут получить гражданство РФ по личному решению Путина без учета всех или отдельных требований федерального законодательства. При этом заявление на вступление в такое гражданство могут подать руководители российских организаций, в которое устроен под наблюдение ребенка.

При этом в такой анкете указывается информация о месте жительства заявителя, его контактные данные, а только адрес и контакты по месту работы такого заявителя, который может исчезнуть в любой момент.

Реакция Украины

По мнению Лубинца, присвоение детям гражданства РФ производится для того, чтобы депортированных украинских детей "юридически" не осталось на их территории.

Из этого следует, что при депортированных украинских детях, которые находятся в российских учреждениях или в российских семьях на попечении, могут подать заявления о вступлении в гражданство российские граждане. А Путин, соответственно, будет удовлетворять заявления без каких-либо требований.

"Мы понимаем страшные последствия таких действий, ведь следующим шагом после получения ими "гражданства" РФ будет усыновление детей уже как россиян, а за этим – изменение их персональных данных . В один момент может так случиться, что ни одного украинского ребенка в РФ не останется, ведь все они в течение следующих трех месяцев могут стать россиянами" , - пишет Лубинец.

Он заявил, что будет принимать необходимые меры для реагирования как внутри страны, так и на международной арене. Ведь перевод детей из одной национальной группы в другую, безусловно, какова предоставление принудительного гражданства детям, является одним из признаков геноцида.

Украинский 12-летний ребенок погиб в поезде РФ

Напомним, в российском городе Тюмень погибла 12-летняя девочка из Украины. оккупанты отправили ее туда для "отдыха" в детском лагере.

Девочка вместе с другими детьми возвращалась поездом в оккупированную Луганскую область из Тюмени. Туда она ездила на оздоровление. Однако в поезде по дороге домой девочке стало плохо. Известно, что 12-летняя луганчанка упала в обморок еще в поезде - спасти ее не смогли.

Похищение детей Россией

С начала полномасштабной войны Россия систематически вывозит украинских детей в оккупированный Крым, Беларусь или отдаленные регионы России.

По состоянию на 1 января 2024 г. с начала полномасштабного вторжения Россия убила 514 украинских детей. Однако это не окончательные данные.

Ранее мы сообщали, что из-за незаконной депортации детей Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову.