Кадыров предложил снять санкции с его семьи в обмен на 20 украинских военнопленных

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил освободить 20 украинских военнопленных, если с членов его семьи снимут западные санкции, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает российское информационное агентство "ТАСС" со ссылкой на Кадырова, "Риа новости".

"Не виновата моя мама, жена, дочери и племянники. Они никогда не участвовали в политических играх. Никогда слова не сказали. Я воевал, я буду воевать..."

Против меня введите все, что хотите, но семью, мать не трогайте. Если им важна жизнь этих людей, то пусть поменяют на санкции своих солдат".

Список фамилий военнопленных Кадыров якобы передал бывшему инспектору ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового поражения Скотту Риттеру.

Риттер ранее продвигал кремлевский нарратив, что "Запад контролирует Украину и использует ее в своих целях".

Также на встрече Кадырова с Риттером показали ролик, на котором мужчины в форме ВСУ, якобы украинские военнопленные, просят снять "ни на что не влияющие" абсурдные санкции, с несовершеннолетних родственников Кадырова, его лошадей и самолетов, на которых летал Кадыров.