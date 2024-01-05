Губернатор Белгородской области предложил россиянам эвакуироваться из города

Губернатор Белгородской области Российской Федерации Вячеслав Гладков предложил россиянам эвакуироваться из областного центра якобы из-за обстрелов ВСУ, сообщает Деловая столица.

Гладкова цитирует Telegram-канал NEXTA Live.

"Уже сегодня мы готовы вас перевезти в Старый Оскол и Губкин, где вы будете находиться в достаточно комфортных условиях, в теплых и безопасных номерах. Вы будете находиться там столько времени, сколько это потребуется" , — сказал российский чиновник.

Стоит добавить, что Старый Оскол находится в 140 км от Белгорода, а Губкин – в 120 км.

Напомним, накануне сотрудники Главного управления разведки Минобороны совершили рейд в Белгородскую область РФ — удалось нанести урон врагу.

Как сообщалось, в Белгороде и Белгородской области РФ поздно вечером 29 декабря прогремела серия мощных взрывов. В России сообщали о 25 погибших. Общее количество пострадавших, по данным местных властей в Белгородской области, — 109 человек.

После этого в областном центре периодически раздаются взрывы и звучит серена воздушной тревоги, вспыхивают пожары и есть разрушения.