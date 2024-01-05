Кабмин изменил порядок предоставления временного жилья для ВПЛ

Кабинет Министров изменил порядок предоставления жилья внутри перемещенным лицам для временного проживания, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Принятые изменения, в частности, предполагают:

дополнения новыми критериями перечня приоритетности предоставления временного жилья ВПЛ;

Теперь туда входят семьи военнослужащих из внутренне перемещенных лиц; ВПЛ, которые повторно переместились из-за вооруженной агрессии РФ. А также ВПЛ среди жителей соответствующего территориального общества, которое осуществляет обеспечение жилыми помещениями из фонда, жилье которых было разрушено.

расширение возможности финансирования органами местного самоуправления (ОМС) фонда жилья, предназначенного для временного проживания ВПЛ, вне их юрисдикции;

То есть ОМС тех территорий, с которых переместились ВПЛ, смогут участвовать в распределении жилищного фонда в принимающих общинах.

ВПЛ могут стать на учет граждан, нуждающихся в жилье для временного проживания, даже при отсутствии такого фонда на момент их обращения.

В Минреинтеграции считают, что это решение будет способствовать эффективному учету и предоставлению жилья для временного проживания внутренних переселенцев.

Напомним:

Кабмин на заседании 21 ноября внес изменения в ряд постановлений по учету внутренне перемещенных лиц и выплат им госпомощи.