Оккупанты запустили ударные беспилотники в направлении Украины

Вечером 5 января российские оккупанты запустили по Украине новую партию дронов-камикадзе типа Shahed, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"Зафиксированы ударные БпЛА Shahed в западной части Херсонской области, курс северо - западный".

Сообщение ВС появилось в 20.25.

В 20.45 воздушники сообщили, что вражеские БпЛА движутся в направлении Баштанского района Николаевской области, курс северо - западный (на Кировоградскую область).