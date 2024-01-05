Глава ВОЗ на фоне роста заболеваемости COVID-19 призвал снова носить маски

В период новогодних праздников сразу в нескольких странах мира резко увеличилось количество больных коронавирусной инфекцией COVID-19 и другими острыми респираторными заболеваниями. На этом фоне Всемирная организация здравоохранения призывает вернуться к системному ношению масок в общественных местах, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении гендиректора ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса в Х (Twitter).

"Продолжайте использовать маски, вентиляцию и соблюдать дистанцию, чтобы уменьшить риск заражения, а также убедитесь, что вы и ваши близкие сделали прививку от COVID-19 и гриппа" , — отметил он.

Respiratory illnesses from #COVID19, flu and other pathogens have been on the increase in many countries for weeks and this is expected to continue following the recent holidays. As individuals: make sure to test and seek care when needed because COVID-19 treatments can prevent… — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 5, 2024

Также Гебреисус призвал всех, кто выявит у себя симптомы заболевания, не медлить с обращением за медицинской помощью. Это способно предотвратить тяжелые последствия для организма и нередко спасти жизнь.