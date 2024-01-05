Глава ВОЗ на фоне роста заболеваемости COVID-19 призвал снова носить маски
В период новогодних праздников сразу в нескольких странах мира резко увеличилось количество больных коронавирусной инфекцией COVID-19 и другими острыми респираторными заболеваниями. На этом фоне Всемирная организация здравоохранения призывает вернуться к системному ношению масок в общественных местах, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении гендиректора ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса в Х (Twitter).
"Продолжайте использовать маски, вентиляцию и соблюдать дистанцию, чтобы уменьшить риск заражения, а также убедитесь, что вы и ваши близкие сделали прививку от COVID-19 и гриппа", — отметил он.
Также Гебреисус призвал всех, кто выявит у себя симптомы заболевания, не медлить с обращением за медицинской помощью. Это способно предотвратить тяжелые последствия для организма и нередко спасти жизнь.