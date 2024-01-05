Close button
Новогодняя распродажа подписок!Межбанк от 916 грн. в месяц
Версия PRO от 108 грн. в месяц
Купить доступ Вход

ГСЧС: В Киеве обезвредили боевую часть российской ракеты "Кинжал"

ГСЧС: В Киеве обезвредили боевую часть российской ракеты "Кинжал"
Фото: ГСЧС

В Киеве саперы ГСЧС обезвредили боевую часть российской аэробалистической гиперзвуковой ракеты "Кинжал", сообщает Украинская правда.

Об этом передают в ГСЧС.

"Иметь дело с разными видами боеприпасов, ракетами, самодельными взрывными устройствами для саперов ГСЧС - это обыденное дело, которое они выполняют ради безопасности украинского народа.
Сегодня пиротехники Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины работали в Шевченковском районе Киева, достижение наших специалистов – ракета "Кинжал"".

Что предшествовало:

  • 2 января за почти 6 часов воздушной тревоги, враг запустил на столицу Украины примерно полтора десятка "Шахедов", вслед за ними - группами и волнами крылатые ракеты и аэробалистические ракеты "Кинжал".
  • По данным Воздушных сил, по состоянию на 2 января Россия выпустила по территории Украины 63 "Кинжала". Способные поражать баллистику современные системы западного образца уничтожили 25 из них.

Новости

Популярные темы форума

analytics