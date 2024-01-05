ГСЧС: В Киеве обезвредили боевую часть российской ракеты "Кинжал"

В Киеве саперы ГСЧС обезвредили боевую часть российской аэробалистической гиперзвуковой ракеты "Кинжал", сообщает Украинская правда.

Об этом передают в ГСЧС.

"Иметь дело с разными видами боеприпасов, ракетами, самодельными взрывными устройствами для саперов ГСЧС - это обыденное дело, которое они выполняют ради безопасности украинского народа.

Сегодня пиротехники Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины работали в Шевченковском районе Киева, достижение наших специалистов – ракета "Кинжал"".

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