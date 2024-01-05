Буданов: Со временем вернем всех военнопленных, в том числе бойцов "Азова"

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина со временем вернет всех украинских военнопленных, в том числе бойцов "Азова", сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Буданов в эфире телемарафона.

"Россия ведет свою привычную игру, она пытается разыграть карту, скажем так, социально сложных в их понимании слоев нашего населения, к которым можно отнести вопрос "Азову". Потому что натянут очень сильно этот вопрос, в обществе воспринимается очень болезненно. И они мечтают о том, что игра на этой тематике даст им какую-то пользу по поводу дестабилизации в нашей стране. Это не так".

Отдельно он отметил, что даже командиров полка "Азов" вернули в Украину, во "что никто никогда не верил и считал это нереальным".

"Но факты говорят сами за себя. И со временем будут вытянуты все. Но еще раз хочу подчеркнуть: первое, никто нам ничего не должен, как и мы им; второе. Мы находимся в состоянии открытой войны. Это сложный вопрос.

Каждый обмен – это отдельная операция, чисто операция. Здесь используются абсолютно все рычаги. Я не буду раскрывать формы и методы, но еще раз хочу сказать, что ничего общего с цивилизованной работой в этом нет".

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