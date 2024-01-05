Кулеба: Украина помогла ЕС выйти из состояния "комы нерасширения"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что Украина помогла Европейскому союзу выйти из состояния "комы нерасширения", сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал в интервью ведущему Вадиму Карпьяку, которое транслировалось в Instagram.

"Именно Украина вытащила Европейский Союз из состояния "комы нерасширения" ... Как царство покоя он находился в живом нормальном состоянии, но как сила как движущая сила истории он находился в коме, в которую сам себя загнал так называемым явлением усталости от расширения", – отметил глава украинского МИД.

По его словам, если бы не Украина "ЕС и на сейчас оставался в этой коме и не был исторической силой".

"А открывшись к идее расширения они по сути вернули себя на историческую сцену и вернули нам веру и оптимизм именно в историческую роль Европейского Союза", – подчеркнул Кулеба.

Напомним, 14 декабря на саммите ЕС лидеры поддержали открытие переговоров с Украиной и Молдовой.

Хотя решение по Киеву длительное время блокировала Венгрия, ее вето удалось преодолеть, уговорив венгерского премьера Виктора Орбана выйти из комнаты во время голосования и таким образом удержаться.

Сам Орбан позже заявил, что согласился отказаться от права вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС потому, что у него будет еще много возможностей заблокировать этот процесс.