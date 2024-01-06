СМИ: Трампу грозит многомиллионный штраф по делу о мошенничестве

Генпрокурор Нью-Йорка требует оштрафовать кандидата на президентских выборах от Республиканской партии Дональда Трампа на более 370 млн долларов, а также запретить политику вести бизнес на территории штата. Предложение выдвинуто в рамках судебного процесса касательно гражданского мошенничества политика, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает CNN.

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс в своем письме от 5 января привела доказательства большого количества мошеннических схем Трампа и его соответчиков во время подготовки финансовой отчетности.

Генпрокурор утверждает, что в период президентства с 2017 по 2020 год, Трампу не хватало бы денег, если бы не более низкие процентные ставки, которые он платил, опираясь на мошеннические финансовые отчеты.

"Множество мошеннических схем, которые они использовали для завышения стоимости активов и сокрытия фактов, были настолько возмутительными, что они опровергают невинное объяснение" , - отметила Джеймс.

Учитывая нарушения, она просит взыскать с политика 370 млн долларов штрафа.

Сначала Офис генпрокурора требовал возмещения более 250 млн долларов, однако сумма была значительно увеличена, поскольку Трамп сэкономил 168 млн долларов благодаря благоприятным процентным ставкам и получил 60 млн долларов прибыли от своей лицензии на поле для гольфа Ferry Point, а также почти 140 млн долларов прибыли от продажи своей аренды здания Old Post Office - отеля Трампа в Вашингтоне, округ Колумбия.

Ранее судья Артур Энгорон уже вынес решение в упрощенном порядке, установив, что Трамп и его соответчики были виновными в постоянном и неоднократном мошенничестве. Он также приказал отменить бизнес-сертификаты Трампа в Нью-Йорке. Но политик подал апелляцию на это решение, и суд приостановил ликвидацию компаний.

Суть нарушений

Адвокаты Трампа в пятницу, 5 января, утверждали, что компания Engoron должна отклонить обвинения против него. В своих записках они написали, что большинство операций, указанных в жалобе генпрокурора, вышли за пределы срока давности, что заявления Трампа о финансовом состоянии не содержат существенных искажений и что генпрокурор не продемонстрировала никакого реального влияния.

Однако Engoron уже отклонила несколько аргументов адвокатов Трампа, включая обжалование срока исковой давности и списания, отметив, что они оба являются юридически приемлемыми. Поданные в пятницу записи после судебного разбирательства, готовят основание для заключительных аргументов перед компанией Engoron на следующей неделе. Судья может вынести свое решение уже в этом месяце.

Продолжающееся 11 недель судебное разбирательство, было проведено, чтобы определить, какую сумму штрафа должны заплатить Трамп и его компания, а также судьбу бизнеса бывшего президента в Нью-Йорке. Офис генерального прокурора пытался доказать шесть дополнительных претензий против Трампа, включая сговор, выдачу ложных финансовых отчетов, фальсификацию деловой документации и страховое мошенничество.

Дисквалификация сыновей Трампа

Кроме того, во время заседания 5 января, генпрокурор просила запретить на пять лет Дональда Трампа-младшего и Эрика Трампа. Следователи установили, что сыновья политика были привлечены к оценке определенной собственности и взяли "прямой контроль" над подготовкой отчетов о финансовом состоянии в 2021 году.

Генпрокурор указала на шаги, предпринятые сыновьями Трампа, в частности сохранение бухгалтерской фирмы Whitley Penn, подписание окончательного письма-представительства и надзор за бывшей организацией Трампа.

Макконни во время суда показал, что консультировался с Эриком Трампом касательно определенных оценок финансовых отчетов Дональда Трампа. Но, уверяет, что он не знал об использовании информации для личной финансовой отчетности его отца.

Трамп незаконно получал деньги от других стран

Следствие по другому уголовному делу установило, что экс-президент США Дональд Трамп получил около 7,8 млн долларов от иностранных организаций в 20 странах мира. Такие выплаты нарушили положение Конституции об иностранных вознаграждениях, которое запрещает федеральным чиновникам, включая президента, принимать деньги либо подарки от иностранных правительств без разрешения Конгресса.

Проблемы Дональда Трампа с выдвижением в президенты

Руководитель избирательной комиссии штата Мэн Шенна Белоуз 28 декабря исключила Трампа из избирательного бюллетеня на выборах 2024 года. Решение основано на 14-й поправке Конституции США. Она запрещает участие в выборах организаторов и мятежников, которым суд признал штурм трампистами Капитолия 6 января 2021 года.

20 декабря Верховный суд штата Колорадо также запретил Трампу участвовать в праймериз на территории штата из-за 14 поправок.

Команда Трампа подала апелляцию на это решение в Верховный суд США. Заседание по жалобе намечено на 4 января 2024 года. Решения суда, вероятно, будут применены на территории всей страны.

Трамп отрицает правонарушения, связанные со штурмом Капитолия, и считает юридические претензии безосновательными.