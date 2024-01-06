В Хмельницкой области были слышны взрывы: работали силы ПВО

В ночь на 6 января в Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Суспільне, Воздушные силы.

Хмельницкую область атаковали российские "Шахеды".

Во время воздушной тревоги жители области могли слышать взрывы.

Вероятно, работали силы противовоздушной обороны.

Дополнено в 1.45: первый заместитель главы военной администрации Хмельницкой области Сергей Тюрин подтвердил, что в области были звуки взрывов. По его словам, это работали силы ПВО. Данных о пострадавших нет.

Предыстория: