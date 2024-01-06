ISW: Российские войска готовятся к наступлению на Купянск в ближайшие недели

Российские войска могут активизировать усилия по захвату Купянска Харьковской области в течение ближайших недель, но не готовы к широкомасштабным наступательным операциям в других местах Харьковской области, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).

По информации военных аналитиков, россияне имеют группировку сил в этом районе, которая выглядит менее деградированной, чем другие российские группировки. Российские войска, похоже, имеют условия, способствующие активизации операций на Купянском направлении (Харьковская и Луганская область).

У россиян есть намерение получить территориальные достижения в районах, которые являются более важными с оперативной точки зрения, чем те районы, которые сейчас пытаются захватить российские войска.

Украинские официальные лица заявили, что российские войска имеют целью захватить Купянск и Боровую (35 км к западу от Сватово) зимой 2024 г.

ISW сообщает, что захват этих городов, вероятно, вытеснит украинские войска с восточного берега реки Оскол в Харьковской области и создаст условия для будущих российских наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Темпы российских операций на Купянском направлении и очевидная конфигурация российских сил в оккупированных Луганской и Харьковской областях в целом не указывают на приближение российской наступательной операции вдоль всей линии Купянск-Лиман.

Военные аналитики отметили, что на данный момент российские войска не накопили достаточно сил в Белгородской области для начала широкомасштабных наступательных операций где-то на севере или северо-востоке Харьковской области.

Украинские официальные лица не сообщали публично о внезапном наращивании российских сил на Купянском направлении.

Российские войска, похоже, постепенно восстанавливают подразделения, которые понесли значительные потери во время украинского контрнаступления в сентябре 2022 года и неудачного российского наступления зимой-весной 2023 года. Российское командование намерено использовать эти относительно хорошо отдохнувшие и восстановленные подразделения для интенсификации локальных наступательных операций, начавшихся в октябре 2023 года.

Российские войска, действующие на Купянском направлении и состоящие преимущественно из 1-й гвардейской танковой армии и 6-й общевойсковой армии (обе - Западный военный округ), не принимали активного участия в крупных наступательных операциях с момента кульминации российского зимне-весеннего наступления в апреле 2023 г.

Российские регулярные войска на Купянском направлении переброшены преимущественно из Западного военного округа и, таким образом, имеют определенную организационную согласованность, в отличие от российских войск в других частях Украины, которые часто перебрасываются из разных военных округов и подразделений воздушно-десантных войск. Относительная слаженность группировки сил ВС РФ на Купянском направлении обеспечивает более эффективное командование и управление этими силами.

Остается непонятным, способны ли эти элементы ВС РФ проводить широкомасштабные наступательные операции, которые были бы значительно эффективнее, чем дезорганизованные и дорогостоящие российские наступательные операции вокруг Авдеевки.

Британское издание The Telegraph сообщило 4 января, что неназванный источник, "близкий" к украинским военным, заявил, что российские войска могут провести "наземное наступление" уже 15 января. Представитель командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины подполковник Владимир Фитьо в ответ на статью "Телеграфа" 5 января заявил, что украинские военные не зафиксировали изменений в составе российских войск в Харьковской области или на территории России, граничащей с Харьковской областью, и что российские войска продолжают наступательные операции в районе Синьковки с целью захвата Купянска.

Председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов также ответил "Телеграфу", отметив, что российские войска не концентрируются в Харьковской области в рамках подготовки к широкомасштабному наступлению, и что интенсивность российских атак на Купянском направлении снизилась за последние три дня из-за плохих погодных условий. Синегубов отметил, что российские войска используют замедленный темп операций, вызванный плохими погодными условиями, для переброски подкреплений на передовую, а также для подготовки и координации подразделений.

Комментарии Фитьо и Синегубова согласуются с оценкой ISW, что российские войска могут интенсифицировать наступательные операции, но не начать полномасштабную наступательную операцию с существующей группировкой сил на Купянском направлении. Российские войска, возможно, проводят постепенное наращивание сил, поскольку украинские официальные лица сообщили, что по состоянию на октябрь 2023 года российские военные сконцентрировали более 100 000 военнослужащих на Купянском и Лиманском направлениях.

Ключевые выводы ISW за 5 января: