Землетрясения в Японии: количество жертв увеличилось до 100 человек

В Японии подтвердили гибель 100 человек в результате землетрясения, которое произошло 1 января. Пропавшими без вести считаются 222 человека, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает NHK.

Ранее было известно о 94 погибших и 464 пострадавших. Сразу в нескольких городах продолжаются поисково-спасательные операции, в которых задействованы силы самообороны Японии. В пострадавшем регионе продолжаются перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения, образовался дефицит топлива.

Землетрясение в Японии

Напомним, 1 января стало известно о мощном землетрясении в Японии магнитудой 7,6 балла. После этого в течение дня произошла серия сильных повторных землетрясений – всего их зафиксировали более 100 за 12 часов.

По состоянию на вечер 1 января было известно только о четырех погибших в результате землетрясений. Однако дальше количество выявленных жертв стремительно увеличивалось. Так, ранее во вторник вечером было известно о 57 погибших в результате землетрясений в Японии.

Позже сообщалось, что количество жертв сильного землетрясения возросло до 92 человек, местонахождение еще 242 – неизвестно. Также в результате землетрясения и цунами более 10 национальных автомагистралей перекрыты оползнями.