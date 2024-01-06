Генштаб: Россияне активнее всего атакуют на трех направлениях

За последние сутки российские захватчики активно штурмовали на трех направлениях: Авдеевском - 17 атак, Марьинском - 15 атак и Херсонском - 13 безуспешных штурмовых действий, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит утренняя сводка Генштаба ВСУ в Facebook.

За прошедшие сутки произошло 62 боевых столкновения. В общем враг нанес 5 ракетных и 25 авиационных ударов, совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ночью российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар, применив 2 БпЛА типа "Shahed-136/131". Все вражеские дроны уничтожены.

Авиационным ударам подверглись: Новомихайловка Донецкой области, Малая Токмачка Запорожской области, Змиевка и Красный Маяк Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 7 атак врага в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 3 атаки противника у Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 4 атаки врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 17 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники продолжают сдерживать захватчиков у Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 15 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении украинские воины отбили атаку противника в районе Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. В частности, за прошедшие сутки противник совершил 13 безуспешных штурмовых действий.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава и 1 пункту управления противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 пункта управления, 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и артиллерийское средство противника.