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ВСУ за прошедшие сутки уничтожили еще 800 российских оккупантов

ВСУ за прошедшие сутки уничтожили еще 800 российских оккупантов
Фото: Facebook

С начала полномасштабного вторжения Силы обороны уничтожили около 364 тысяч врагов, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.01.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 363 870 (+800) человек,
  • танков ‒ 6018 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1 1158 (+16) ед,
  • артиллерийских систем – 8617 (+13) ед,
  • РСЗО – 950 (+1) ед,
  • средства ПВО ‒ 633 (+2) ед,
  • самолетов – 329 ед,
  • вертолетов – 324 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 787 (+16),
  • крылатые ракеты ‒ 1 786,
  • корабли /катера ‒ 23 ед,
  • подводные лодки — 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 1 1478 (+15) ед,
  • специальная техника – 1317 (+4).

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