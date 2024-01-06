ВСУ за прошедшие сутки уничтожили еще 800 российских оккупантов
С начала полномасштабного вторжения Силы обороны уничтожили около 364 тысяч врагов, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.01.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 363 870 (+800) человек,
- танков ‒ 6018 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1 1158 (+16) ед,
- артиллерийских систем – 8617 (+13) ед,
- РСЗО – 950 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 633 (+2) ед,
- самолетов – 329 ед,
- вертолетов – 324 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 787 (+16),
- крылатые ракеты ‒ 1 786,
- корабли /катера ‒ 23 ед,
- подводные лодки — 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 1 1478 (+15) ед,
- специальная техника – 1317 (+4).