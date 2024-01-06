ВСУ за прошедшие сутки уничтожили еще 800 российских оккупантов

С начала полномасштабного вторжения Силы обороны уничтожили около 364 тысяч врагов, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.01.24 ориентировочно составили: