На Херсонщине за сутки один погибший и несколько раненых гражданских
В результате российских атак в Херсонской области за сутки 5-6 января погиб один гражданский человек, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила Херсонская ОГА.
По области противник совершил 112 обстрелов, выпустив 671 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации, из них - 1 ракетный.
По городу Херсон враг выпустил 39 снарядов.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, предприятие в Херсонском районе.
Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще - 5 получили ранения.