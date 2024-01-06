НБУ пояснил рекордный спрос на валюту, который привел к росту курса доллара

Значительные бюджетные расходы в конце 2023 года и усиление неопределенности поступления внешнего финансирования обусловили рост спроса на иностранную валюту в Украине, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (январь 2024 года).

"Увеличился и спрос на иностранную валюту со стороны импортеров пищевых и бытовых товаров, топлива, а также электроэнергии" , - говорится в обзоре.

Бюджетные расходы

По данным НБУ, в декабре расходы достигли "рекордных беспрецедентных объемов". В целом в 2023 году расходы выросли на около 50% г/г, несмотря на значительную базу сравнения предыдущего года.

Основными направлениями расходов были сферы обороны и безопасности и социальное обеспечение. Также, вероятно, в декабре увеличились капитальные расходы после их определенного приторможения в предыдущем месяце. Это может быть связано с выполнением инфраструктурных проектов и ремонтных работ вместе с компенсацией гражданам поврежденного имущества, отметили в НБУ.

Ситуация на валютном рынке

Как отмечается в обзоре, за исключением последних дней, в течение декабря сокращалась разница между наличным и официальным курсом, в частности, благодаря отмене ограничений для банков и небанковских финансовых учреждений на продажу наличной иностранной валюты населению.

Под влиянием этих факторов НБУ увеличил интервенции на межбанке до 3,6 млрд долларов.

"Достаточные объемы интервенций и положительная доходность гривневых инструментов в реальном измерении обеспечили контролируемость валютного рынка" , - сообщили в НБУ.

Курс доллара в декабре-январе

В декабре курс на межбанке поднялся с 36,35 до 38,10 грн/доллар. Официальный курс НБУ вырос на 4,4% до 37,98 грн/доллар. В начале января официальный курс обновил очередной максимум - 38,11 грн/доллар.

НБУ в декабре 2023 года продал на межбанковском валютном рынке 3,553 млрд долларов. Это максимальный объем с июня 2022 года.

Наличный курс почти полностью зависит от межбанка. В результате курс на наличном рынке за декабрь вырос на 1,5 гривны до 39,05 грн/доллар. В начале января он поднялся до 39,50 грн/доллар, но затем упал до 39,20 грн/доллар. Однако курс по-прежнему ниже, чем в конце прошлого года, когда он составлял около 40,70 грн/доллар.

Кроме того, данные НБУ свидетельствуют, что население Украины в декабре 2023 года купило в банках 1,026 млрд долларов - рекордный за 11 лет объем валюты (в ноябре 2012 года - 1,523 млрд долларов). В общей сложности за 2023 год украинцы купили 4,793 млрд долларов.