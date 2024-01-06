Белый дом: Времени на одобрение допфинансирования Украины все меньше

Руководитель Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг во время встречи с журналистами в пятницу в резкой форме предупредила, что времени, которое Конгресс имеет для одобрения дополнительной помощи Украине, стремительно уменьшается, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает АР.

Янг объяснила, что администрация президента США все еще имеет полномочия на отправку оружия Украине с американских складов, но не имеет средств для его замены, поэтому там приняли "очень тяжелое решение" и отказались от этого механизма.

Пентагон также имеет определенные ограниченные полномочия для помощи Киеву при отсутствии нового финансирования Конгресса, но это, пояснила чиновница Белого дома, "не позволит отправлять большие транши оборудования в Украину".

Она отдельно отметила последствия отсутствия дополнительной американской помощи для Украины, кроме ее военной способности – например, способности Киева платить государственным служащим, чтобы украинское правительство могло в дальнейшем функционировать в условиях российских обстрелов.

"Да, у Киева может быть немного времени от других доноров, чтобы убедиться, что они могут удержать свои военные позиции, сохранить госслужбу, но что произойдет в (Европейском. – Ред.) Союзе, в других странах-членах НАТО, если США прекратят свою поддержку?" – сказала Янг.

"Я очень обеспокоена тем, что речь идет не только о ресурсах Соединенных Штатов, необходимых Киеву, чтобы остановить Путина. Также речь идет о том, какой сигнал это посылает остальному миру. И какими будут их решения, если они увидят, что Соединенные Штаты не берут на себя ответственность", – добавила она.

Президент США Джо Байден в октябре обратился к Конгрессу с просьбой одобрить дополнительное финансирование, в частности более 60 миллиардов долларов для Украины. Но оно застряло в Сенате из-за противоречий между обеими партиями в вопросе безопасности границы с Мексикой.

США 27 декабря объявили о предоставлении Украине последнего в 2023 году пакета военной помощи стоимостью 250 миллионов долларов.