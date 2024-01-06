Зеленский призвал передать Украине замороженные российские активы
Замороженные российские активы за рубежом составляют около 300 миллиардов долларов, и они должны быть использованы в поддержку Украины, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в X.
"Это историческая возможность заставить государство-террориста заплатить за свой террор. российским элитам и руководству безразлично человеческие жизни, но больше всего не безразлично к деньгам. Потеря активов будет для них самой болезненной потерей. Они ощутят настоящую силу международного сообщества и увидят, что мир сильнее за террор", — говорится в сообщении.
По мнению президента, решение об использовании замороженных российских активов для поддержки Украины будет вполне справедливым и законным ответом на агрессию России против Украины.
"Это будет правильный сигнал всем потенциальным агрессорам в мире: нападение на другое государство не приносит дивидендов, агрессор вынужден в конце концов платить. Я призываю партнеров быстро двигаться к созданию соответствующей правовой базы. В этом году мы должны добиться ощутимого прогресса в вопросе использования замороженных российских активов в пользу На пути к этой цели мы твердо полагаемся на лидерство "Группы семи", — сообщил Глава государства.