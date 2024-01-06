Залужный показал, как расчет гаубицы М777 уничтожает врага в любых условиях

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обнародовал видео, как расчет американской гаубицы М777 уничтожает врага при любых условиях, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Залужный в Facebook.

"Неблагоприятная погода не мешает боевой работе военнослужащих 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил.

Расчет американской гаубицы М777 уничтожает врага при любых условиях".

Артиллеристы заверили, что готовы работать и в дождь, и в снег, чтобы поддержать пехоту на переднем крае.

По их словам, 6 января они поразили скопление личного состава противника.