Залужный показал, как расчет гаубицы М777 уничтожает врага в любых условиях
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обнародовал видео, как расчет американской гаубицы М777 уничтожает врага при любых условиях, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Залужный в Facebook.
"Неблагоприятная погода не мешает боевой работе военнослужащих 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил.
Расчет американской гаубицы М777 уничтожает врага при любых условиях".
Артиллеристы заверили, что готовы работать и в дождь, и в снег, чтобы поддержать пехоту на переднем крае.
По их словам, 6 января они поразили скопление личного состава противника.