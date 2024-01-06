Партия "Батьківщина" предложила свою концепцию справедливой мобилизации

Партия "Батьківщина" заявила, что новой волны мобилизации не избежать. Однако задача власти - сделать ее справедливой, поэтому предложила свою концепцию мобилизации, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает сайт партии.

В частности, по словам Юлии Тимошенко, нужно вдвое повысить зарплату военнослужащим, которые воюют на фронте более полутора лет, а тем, кто не чувствует возможности оставаться дальше на фронте даже за возросшее вознаграждение, - предоставить отпуск на год.

Также, по мнению команды "Батьківщини", важной задачей является повышение мотивации вступать в войско для добровольцев, в том числе из-за увеличения денежного довольствия, предоставления жилья, социальной защиты для детей, гарантированной медицинской страховки в случае ранения.

"Подготовка добровольцев должна длиться минимум пол года. Нельзя в гордое украинское войско сгонять людей карательными рейдами, хватая их на улицах и бросая в окопы" , - заявила Тимошенко.

Кроме того, в партии убеждены, что нужно четко прописать критерии тех людей, которые не подлежат мобилизации. Депутаты от "Батьківщини" также предлагают освободить от призыва младших 27 лет мужчин, женщин, студентов, ученых, преподавателей, педагогов, людей с инвалидностью I, II, III группы, а также не мобилизовать высококвалифицированных работников предприятий и родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей.

Для реализации концепции "воевать оружием, а не людьми", Тимошенко настаивает на создании инновационного фонда для инвестиций и развития частных предприятий, которые могут производить оружие для фронта, в частности беспилотники, амуницию, технику, прицелы и т.д.

"Верю, что верх возьмет здравый смысл, профессионализм, компетенция, правильные действия, а не хаос, ошибки, репрессии и давление. Этим мы ничего не достигнем. Но мы можем защитить страну делом, если будем действовать без паники - разумно, рационально и справедливо" , - добавляет Тимошенко.

По ее словам, воплощение вышеперечисленных норм не требует принятия отдельного закона, однако если власть решит рассматривать правительственный законопроект, то фракция "Батьківщини" в парламенте будет вносить свои предложения в виде правок и будет настаивать на их полном учете, а также потребует изъятия пунктов, вводимых уголовную ответственность за неявку в военкомат, за неоткрытие электронного кабинета, за несвоевременное прохождение ВЛК и т.д.

Напомним, ранее сообщалось, что фракция "Батькивщины" не будет голосовать за закон о мобилизации в действующей редакции.