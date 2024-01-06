МИД отреагировало на "паспортизацию" украинских детей в России

Указ российского диктатора Владимира Путина о присвоении украинским детям гражданства России, является очередным доказательством преступлений страны террориста против Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Указ Путина

4 января диктатор подписал указ "Об определении отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлением о принятии в гражданство Российской Федерации".

Согласно указу, дети-сироты и дети, которые остались без родительской опеки и являются гражданами Украины, могут получить гражданство России по личному решению диктатора, без учета всех законодательных требований.

Например, заявление о получении гражданства могут подать руководители российских организаций, в которых принудительно находятся украинские дети.

Реакция МИД

Решение Путина направлено на решение демографических потребностей страны-террористов для продолжения войны против Украины. В частности это грубо нарушает законодательство нашей страны, нормы международного права и права детей, которые были принудительно перемещены на территорию России.

Действия России нарушают нормы международного гуманитарного права, а также являются ничтожными. Введение соответствующей нормы имеет целью лишение похищенных детей возможности вернуться на Родину.

"Настоящая ценность этого указа заключается лишь в том, что он будет служить очередным доказательством преступлений РФ против Украины, насильственной ассимиляции украинских детей и попытки лишения их собственной Родины", - добавляет МИД.

Министерство также призвало Международный уголовный суд принять во внимание действия диктатора по переводу детей из одной национальной группы в другую, в том же числе путем принудительного предоставления им гражданства, что является признаком геноцида.

В частности МИД настаивает на том, чтобы международное сообщество как можно скорее реализовало выданный МУС ордер на арест Путина.

Ордер на арест Путина

С начала полномасштабного вторжения Россия на постоянной основе депортирует украинских детей в аннексированный Крым, Беларусь или отдаленные районы России.

Депортация стала поводом к тому, чтобы Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову из-за незаконной депортации украинских детей.