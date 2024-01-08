Война Израиля с ХАМАСом может дать метастазы – Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что война Израиля и ХАМАСа может поставить под угрозу безопасность на Ближнем Востоке, пишет Владислав Прийменко, РБК-Украина.
Блинкен дал понять, что ситуация в регионе из-за войны Израиля с ХАМАСом очень напряженная.
"Это момент глубокой напряженности в регионе. Это конфликт, который может легко дать "метастазы", вызывая еще большую нестабильность и еще большие страдания", - заявил Блинкен на пресс-конференции в Катаре.
Блинкен улетел из Катара и направяется в ОАЭ, а затем отправится в Саудовскую Аравию, Израиль и Египет.