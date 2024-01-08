Украина получит от Японии оборудование для помощи энергосектору

Правительство Японии передаст Украине семь высоковольтных автотрансформаторов и пять газовых турбин для помощи энергетическому сектору. Об этом заявили в Министерстве энергетики Украины, пишет Максим Шушко, РБК-Украина.

Автотрансформаторы были закуплены за средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), а благодаря усилиям Японии и программы развития ООН Украины (UNDP) это крупногабаритное энергооборудование доставят в наше государство.

Газовые турбины, приобретенные Токио, украинцы получат при посредничестве UNDP и японского агентства международного сотрудничества (JICA). О закупке и передаче оборудования во время своего визита в наше государство сообщила глава МИД Японии Йоко Камикава.

"Народ и правительство Японии высоко оценивают устойчивость нации и желают быть надежным партнером Украины в эти сложные времена. Мы планируем в ближайшее время объявить о предоставлении еще двух дополнительных автотрансформаторов через UNDP для эффективной и бесперебойной работы сети" , - сказала Камикава.

В Минэнерго отметили, что предоставленное Японией оборудование позволит обеспечить бесперебойное энергоснабжение более 6 миллионов украинцев, в том числе в районах, пострадавших от прицельных российских атак на объекты энергетической инфраструктуры.

Кроме газовых турбин и автотрансформаторов, правительство Японии и UNDP уже предоставили 1200 генераторов и 1000 блоков питания государственным учреждениям и аварийно-спасательным службам Украины, а также 500 генераторов и 6 мобильных транспортных средств электроснабжения через JICA.