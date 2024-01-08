Массированная атака: Россия запустила ракеты по Украине (Обновлено)
Около 6 часов утра в Украине начала распространяться воздушная тревога, Воздушные силы подтвердили пуски ракет с российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и истребителей МиГ-31К, сообщает Украинская правда.
Сначала воздушная тревога была объявлена в 6 областях, далее она распространилась на всю страну.
6:05: Ракета через Сумскую область в направлении Полтавской области.
6:09: Ракета через Харьковскую область в направлении Днепропетровской области.
6:10: В Киеве и области объявлена воздушная тревога.
6:10 ПС: "Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога! Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Всего в воздухе находится 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!".
6:17: Подтверждены пуски крылатых ракет из района акватории Каспийского моря.
6:26: Ракеты через Сумщину в направлении Полтавщины/Черкасщины.
6:28: Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.
6:29: Группа ракет на юге Киевщины - в западном направлении.
6:33: Новые группы ракет - в воздушном пространстве Сумщины. Двигаются в западном направлении (Полтавщина/Киевщина).
6:36: На границе Киевской и Черкасской областей. Вектор движения - западный. Угроза - для Винницкой области.
6:36: Пуск "Кинжала".
6:39: Группа ракет через Харьковскую область на Днепропетровщину.
6:40: Скоростная цель на Днепр.
6:49: Группы крылатых ракет:
1. Черкасская область - в западном направлении.
2. Винницкая область - курс на Хмельницкую область.
3. Харьковская область - в направлении Днепра.
6:50: Зафиксирован взлет еще одного МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.
Возможен повторный пуск аэробаллистической ракеты Х-47М2 "Кинжал".
6:53: Взлет третьего МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.
6:58: Группы крылатых ракет:
1. Хмельнитчина - в западном направлении! Угроза для Тернопольской области.
2. Черкасская - Винницкая область - в юго-западном направлении.
+ Зафиксированы пуски ракет из Ту-22м3.
В 07:08 зафиксирован пуск "Кинжала", жителей Днепра и Кривого Рога призвали быть в укрытии.В 07:10 четвертый МиГ-31К взлетел из Саваслейки Нижегородской области РФ.
В 07:16 Воздушные силы сообщили, что часть ракет с Тернопольщины/Львовщины изменила курс на Хмельнитчину. Староконстантинов и Шепетовку призвали оставаться в укрытиях.
В 07:19 сообщили о повторном пуске "Кинжала" в направлении Киевщины. Киев призвали быть в укрытии.
Баллистика также угрожала Запорожью и Чернигову.
7:35 "Кинжал" в направлении Кривого Рога.
7:38 Ракета через Ивано-Франковскую область – в направлении Львовщины
8:25 Отбой ракетной опасности по всем областям.