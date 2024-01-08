Курс валют НБУ на 8 января
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 8 января 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 7 января, повысился на 4 коп до 38.08 за 1 доллар.
Евро подешевел на 9 коп до 41.57 за 1 евро.
Рубль подорожал на 2 коп до 4.19 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подешевел на 7 коп до 48.21 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 11 коп до 44.64 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого снизился до отметки 9.54 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|38.077500
|EUR
|Евро
|41.573000
|RUB
|Рубль
|0.418610
|GBP
|Фунт стерлингов
|48.213700
|CHF
|Швейцарский франк
|44.639500
|PLN
|Польский злотый
|9.541600