Курс валют НБУ на 8 января

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 8 января 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 7 января, повысился на 4 коп до 38.08 за 1 доллар.

Евро подешевел на 9 коп до 41.57 за 1 евро.

Рубль подорожал на 2 коп до 4.19 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 7 коп до 48.21 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 11 коп до 44.64 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился до отметки 9.54 за 1 польский злотый.