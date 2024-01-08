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Курс валют НБУ на 8 января

Курс валют НБУ на 8 января

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 8 января 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 7 января, повысился на 4 коп до 38.08 за 1 доллар.

Евро подешевел на 9 коп до 41.57 за 1 евро.

Рубль подорожал на 2 коп до 4.19 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 7 коп до 48.21 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 11 коп до 44.64 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился до отметки 9.54 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 38.077500 +0.036
EUR Евро 41.573000 --0.094
RUB Рубль 0.418610 +0.002
GBP Фунт стерлингов 48.213700 --0.074
CHF Швейцарский франк 44.639500 --0.112
PLN Польский злотый 9.541600 --0.046

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