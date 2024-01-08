Ракетная атака РФ: в ряде городов раздались взрывы

В городах Днепр и Запорожье утром 8 января были слышны взрывы во время воздушной тревоги, сообщает Украинская правда.

В 06:43 корреспонденты "Суспільного" сообщили, что в Днепре прогремели взрывы, их было слышно в пригороде.

За несколько минут до этого Воздушные силы сообщили о пуске "Кинжала" и скоростной цели на Днепр.

Кроме того, в 07:02 о звуках взрывов сообщили корреспонденты из Запорожья. Позже там повторно звучали взрывы.

В 07:07 глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов сообщил, что оккупанты наносят удары по Харькову и области. Там прогремела серия взрывов, сообщили журналисты.

В 07:16, по данным "Суспільного", взрывы прогремели в Кривом Роге. Перед тем Воздушные силы призвали жителей этого города быть в укрытии в связи с пуском "Кинжала" с одного из российских истребителей МиГ-31К.

В 07:21 в Хмельницком прогремели взрывы.