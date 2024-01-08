Сводка Генштаба: На фронте за сутки 35 столкновений

За прошедшие сутки на фронте произошло 35 боевых столкновений между российскими оккупантами и Силами обороны Украины.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ 8 января.

За прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений. Всего враг нанес 11 ракетных и 69 авиационных ударов, совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Авиационные удары получили: Синьковка, Петропавловка, Берестово Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Колодцы, Торское, Диброва, Дружба, Авдеевка, Новомихайловка, Георгиевка, Красногоровка, Водяное Донецкой области; Крынки, Республиканец, Змиевка, Червоный Маяк Херсонской области. Под артиллерийским огнем оказались около 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 2 атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отбиты 4 атаки оккупантов восточнее Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили 3 атаки противника у Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 6 атак противника вблизи Новобахмутовки, Авдеевки и еще 15 атак недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 3 атаки.

На Шахтерском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили атаку противника западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 3 безуспешных штурмовых действия на позиции Сил обороны.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В то же время, наши защитники продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59. Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, 2 склада боеприпасов и 2 артиллерийских средства противника.