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РФ за сутки потеряла 440 военных и 9 танков – Генштаб ВСУ

РФ за сутки потеряла 440 военных и 9 танков – Генштаб ВСУ
Фото: Facebook

За сутки Россия потеряла в Украине около 440 своих военных, а также 9 танков, 13 артиллерийских систем, 2 реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.01.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 365 170 (+440) человек,
  • танков − 6 031 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин − 11 194 (+14) ед,
  • артиллерийских систем - 8 666 (+13) ед,
  • РСЗО − 953 (+2) ед,
  • средств ПВО − 638 (+1) ед,
  • самолетов − 329 (+0) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6 822 (+11) ед,
  • крылатых ракет − 1787 (+1) ед,
  • кораблей/катеров − 23 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 11 542 (+19) ед,
  • специальной техники – 1 328 (+1) ед.

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