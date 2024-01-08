РФ за сутки потеряла 440 военных и 9 танков – Генштаб ВСУ

За сутки Россия потеряла в Украине около 440 своих военных, а также 9 танков, 13 артиллерийских систем, 2 реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.01.24 ориентировочно составили: