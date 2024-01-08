РФ за сутки потеряла 440 военных и 9 танков – Генштаб ВСУ
За сутки Россия потеряла в Украине около 440 своих военных, а также 9 танков, 13 артиллерийских систем, 2 реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую военную технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.01.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 365 170 (+440) человек,
- танков − 6 031 (+9) ед,
- боевых бронированных машин − 11 194 (+14) ед,
- артиллерийских систем - 8 666 (+13) ед,
- РСЗО − 953 (+2) ед,
- средств ПВО − 638 (+1) ед,
- самолетов − 329 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6 822 (+11) ед,
- крылатых ракет − 1787 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 23 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 11 542 (+19) ед,
- специальной техники – 1 328 (+1) ед.