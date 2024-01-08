НБУ готов обсуждать ограничения за уклонение от мобилизации – Пышный

Национальный банк Украины готов приобщиться к консультациям в Верховной раде по финансовым нормам законопроекта о мобилизации.﻿ Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в эфире телемарафона, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Я думаю, что в процессе его проработки в парламенте у нас должны состояться дискуссии и обмен мнениями" , - сказал он.

Как отметил Пышный, вопросы мобилизации не входят в компетенцию НБУ, поскольку это вопросы Кабмина, Минобороны и Генштаба. Но в законопроекте предусмотрены финансовые ограничения за уклонение от мобилизации, поэтому НБУ готов включиться в процесс.

Напомним, Кабмин внес в Раду проект закона об усилении мобилизации в Украине. Часть норм в том либо ином виде касаются усиления правил военного учета.

В частности, законопроект предлагает ввести ограничения в отношении граждан, которые до сих пор добровольно не явились в ТЦК для уточнения своих учетных данных. Законопроект предлагает ограничить право таких лиц продавать и покупать недвижимость, а также право на использование и распоряжение денежными средствами и другими ценностями.