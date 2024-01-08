Оккупанты нанесли ракетный удар по Хмельницкой области – ОВА

Утром 8 января во время комбинированной ракетной атаки российских войск на Украину в Хмельницкой области прозвучало 6 взрывов.﻿﻿ Об этом заявили в Хмельницкой областной военной администрации, сообщает Украинская правда.

"Сегодня Хмельницкая область проснулась от ударов рашистов. В результате атаки в области прозвучало по меньшей мере 6 взрывов. На местах ударов работают оперативные и спасательные службы" , – говорится в сообщении.

Обладминистрация пообещала детали позже.

Власти призвали воздерживаться от фото- и видеофиксации последствий прилетов, пока работают экстренные службы.

Воздушные силы ВСУ во время воздушной тревоги сообщали, что крылатые ракеты, меняя курс, залетели в воздушное пространство Хмельницкой области. Жителей Староконстантинова и Шепетовки призывали находиться в укрытиях.