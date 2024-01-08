Атака РФ 2 января: в Киеве и Харькове возросло количество погибших

В больнице умерли двое раненых в результате российской ракетной атаки на Киев и Харьков 2 января, сообщает Украинская правда.

"Ночью в больнице умер один из раненых в результате обстрела Харькова, который произошел 2 января" , – сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Синегубов уточнил, что речь идет о 56-летнем мужчине. Он длительное время находился в тяжелом состоянии.

Кроме того, в больнице умер один пострадавший во время ракетной атаки на Киев 2 января.

"Это третья жертва в доме в Соломенском районе, пострадавшем от атаки.

Всего сегодня в стационарах медучреждений Киева находятся 22 человека из тех, кого госпитализировали 29 декабря и 2 января. Один из них - в тяжелом состоянии" , – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Напомним, утром 2 января нанесли ракетный удар по Харькову. В первые часы после обстрела сообщалось о более 40 раненых и одном погибшем.

4 января сообщалось, что в больнице умерла пожилая женщина, которая получила ранения в результате атаки 2 января, также в больницу обратилась девушка с контузией. Таким образом, в результате массированной ракетной атаки России 2 января погибли 2 женщины, еще 62 гражданских жителей травмированы.

Кроме того, утром 2 января мощные взрывы в Киеве. В результате вражеской ракетной атаки пострадали жилые дома, склады, частные автомобили и автосалоны в Соломенском, Святошинском, Печерском, Деснянском, Оболонском и Голосеевском районах столицы.