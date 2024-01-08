ISW: У России есть проблемы на левобережной Херсонщине

Украинские военные продолжают удерживать позиции в районе Крынок на восточном (левом) берегу Херсонской области. Оккупанты в этом районе жалуются на большое количество проблем, в частности с РЭБ. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), пишет Максим Шушко, РБК-Украина.

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Российские и украинские войска 7 января продолжили позиционные боевые действия на линии Купянск-Сватово-Кременная, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

Украинские и российские источники утверждают, что позиционные боевые действия продолжались к северо-востоку и востоку от Купянска в районе Синковки, озера Лиман, Ивановки и Петропавловки и к западу от Кременной в районе Ямполевки и Тернов.

Сообщается, что в Купянском направлении действуют подразделения 1-й гвардейской танковой армии РФ (Западный военный округ).

Бои в Донецкой области

7 января российские и украинские войска продолжили боевые действия вблизи Бахмута, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не последовало.

Российские и украинские источники утверждают, что позиционные боевые действия произошли севернее Бахмута вблизи Орехово-Василовки и Богдановки; к западу от Бахмута у Хромового и в направлении Времен Яр; и к югу от Бахмута у Клещиевки и Андреевки.

Сообщается, что подразделения российского 331-го воздушно-десантного (ВДВ) полка продолжают действовать вблизи Бахмута.

Также позиционные бои продолжались северо-западнее Авдеевки в районе Новобахмутовки, Степного и Авдеевского коксохимического завода и юго-западнее Авдеевки в районе Первомайского, Невельского и Водяного.

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш 7 января сообщил, что российские войска третий день подряд ведут штурмовые действия по всем направлениям в сторону Авдеевки, а вблизи города оккупанты наносят по несколько десятков авиаударов в сутки.

Геолокационные кадры, опубликованные 7 января, показывают, что войска РФ незначительно продвинулись в западной Марьинке и южной окраине Новомихайловки (юго-западнее Донецка).

Российские и украинские источники утверждают, что позиционные боевые действия продолжались вблизи Марьинки, Георгиевки, Новомихайловки и Победы.

Российский "военкор" утверждал, что российские и украинские войска сильно заминировали территорию вокруг Новомихайловки, что затрудняет продвижение обеих сторон.

Российский блогер заявил, что войска РФ пытаются продвинуться к Георгиевке, чтобы добиться оперативной цели захвата Курахового (к западу от Марьинки).

"Южная ось"

Российские и украинские силы участвовали в неопределенных позиционных боях от Времевки до Угледарского направления в районе границы Донецко-Запорожской областей и к югу от Новодаровки (юго-восточнее Великой Новоселки).

Вблизи Урожайного (южнее Великой Новоселки) действуют подразделения российской 29-й отдельной бригады радиационной, химической и биологической защиты.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрюшенко 7 января сообщил, что украинские силы нанесли высокоточный удар по полупостроенному российскому железнодорожному мосту в районе Гранитного.

Сообщается, что боевые действия продолжались у Работино; к западу от Вербового и возле Новопрокоповки. Российский "военкор" утверждал, что боевые действия в западной части Запорожской области тактические, несмотря на переход украинских сил к маневровой обороне, и что российские силы не имеют защиты от украинских беспилотников в этом районе.

На 7 января украинские войска продолжали удерживать позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области, линия фронта не изменилась. Позиционные бои продолжались под Крынками.

Российский блогер заявил, что успешное сбивание украинцами российского самолета в декабре 2023 года, препятствующее использованию авиации оккупантами на Херсонском направлении, добавил, что российские силы все еще сталкиваются с проблемами оперативного потока информации, связи, радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Крынках и в других районах на восточном берегу.

"Военкор" из РФ также добавил, что украинские войска активно проходят российские наземные линии связи (GLOC) на Херсонском направлении.

Украинские военнослужащие, действующие в районе Крынок, заявили, что российские войска регулярно атакуют небольшими группами пехоты до 10 человек.

Партизанская группировка "Атеш" 7 января сообщила, что российские войска создают многие ремонтные базы в оккупированном Крыму, вероятно, чтобы компенсировать значительные потери российской военной техники, и, вероятно, строят новую базу к северу от Евпатории.