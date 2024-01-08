Ракетный удар по Днепропетровщине: один погибший и 25 раненых

В Днепропетровской области в результате российского ракетного удара погиб один человек и еще 25 получили ранения, в том числе 5 детей, сообщает Украинская правда.

"Враг попал по Кривому Рогу. Повреждены торговый центр и более двух десятков частных домов. 58-летний мужчина получил осколочные ранения. Он в удовлетворительном состоянии" , – сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Лысак сообщил, что также было попадание в Лозоватской общине Криворожского района. Погибла 62-летняя женщина. Разрушен частный дом. Последствия атаки ликвидируют.

В Новомосковске возник пожар, его уже локализовали. Взрывной волной перевернуло маршрутку, которая проезжала мимо. Повреждены три админздания, две заправки, пятиэтажка, авто.

Лысак сообщил, что в городе предварительно 24 пострадавших. Из них пятеро являются детьми: мальчики 4 и 8 лет и девочки 11, 16 и 17 лет - все в больнице в состоянии средней тяжести.

Мэр Новомосковска Сергей Резник сообщил, что в результате ракетной атаки по городу изуродованы жилые дома. По его словам, погибших нет. Он подтвердил, что на данный момент есть около 20 пострадавших, среди них есть и дети. Пострадавшим оказывается медицинская и психологическая помощь.