В Украине в прошлом году зарегистрировали более 300 тысяч новых ФЛП

За 2023 год в Украине зарегистрировали более 304 тысяч новых физлиц-предпринимателей и 37 тысяч новых компаний. Наиболее популярными сферами стали розничная и оптовая торговля, IT и индивидуальные услуги.﻿ Об этом свидетельствуют данные платформы "Опендатабот", сообщает Экономическая правда.

В частности, по состоянию на 29 декабря было зарегистрировано 304 048 новых ФЛП. Это на 7% больше, чем в 2021 году. Количество новых бизнесов также превысило показатели 2021 года на 7%.

Самыми популярными сферами среди новых ФЛП в прошлом году были:

розничная торговля;

IT;

предоставление других индивидуальных услуг;

оптовая торговля;

деятельность по обеспечению блюдами и напитками.

Среди новых ФЛП, предоставляющих индивидуальные услуги, наиболее востребованными были парикмахерские и салоны красоты – 18 059 новых бизнесов.

Лидерами по количеству новых регистраций ФЛП стали Киев – 14,18% новых дел, Днепропетровщина – 8,97% и Львовщина – 7,73%. В то же время, как отмечают аналитики, место регистрации бизнеса может отличаться от фактического места деятельности.

В отличие от ФЛП новые компании открываются не так часто и еще не достигли показателей до начала полномасштабного вторжения.

За 2023 год открылось 37 297 новых компаний. Это на треть меньше, чем в 2021 году, когда было зарегистрировано 56 267 новых бизнесов.

Самыми популярными сферами новых компаний стали оптовая торговля, деятельность общественных организаций и предоставление социальной помощи.

Больше новых компаний также регистрировали в столице, на Днепропетровщине и Львовщине. На эти три региона приходится около половины регистраций новых бизнесов.