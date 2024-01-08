В Украине из-за непогоды без электричества почти 400 населенных пунктов

Из-за ухудшения погодных условий – налипания мокрого снега и гололеда – в Украине обесточены около 400 населенных пунктов.﻿ Об этом заявили в Министерстве энергетики Украины, сообщает Экономическая правда.

Самая сложная ситуация в Днепропетровской области – без электроэнергии более 200 населенных пунктов. В Кривом Роге, в частности, без света более 15 тысяч абонентов.

В Кировоградской области обесточено около 80 населенных пунктов. В Одесской и Николаевской областях – 58 и 54 населенных пункта соответственно. Почти 9 тысяч абонентов из-за непогоды остались без света в Киевской области.

В Минэнерго уточнили, что аварийные бригады работают, графики отключений электроэнергии не применяются.