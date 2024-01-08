Экс-чиновникам Минобороны сообщили о новом подозрении за растрату 950 млн

Сотрудники Государственного бюро расследований совместно с СБУ сообщили о новом подозрении бывшему заместителю министра обороны Украины и еще двум экс-чиновникам ведомства в растрате почти 950 млн гривен государственных средств на закупке бронежилетов для армии, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

Как сообщается, новое подозрение получили экс-замминистра обороны Украины, бывший руководитель одного из Департаментов МО и бывший начальник управления вещевого обеспечения Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

Следствие установило, что в 2022 году между Минобороны и восточноевропейской компанией был заключен договор на поставку большой партии бронежилетов.

Продукция, согласно выводам судебно-баллистических и товароведческих экспертиз, не позволяла использовать их военнослужащими ВСУ по целевому назначению из-за несоответствия стандартам. Это ставило под угрозу жизнь и здоровье наших воинов на передовой.

В результате закупки некачественной продукции размер ущерба государства составил почти 950 млн гривен.

Трем фигурантам доложено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное в условиях особого периода, что привело к тяжким последствиям, совершенным группой лиц), ч. 5 ст. 191 (расход чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах, в условиях военного положения и по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.