В Сенате США ожидают сдвигов в вопросе помощи Украине на этой неделе

В США главный переговорщик от республиканцев, сенатор Джеймс Лэнкфорд, заявил, что текст соглашения по вопросам границы и иммиграции, которое может разблокировать десятки миллиардов долларов помощи для Украины, могут обнародовать на этой неделе, сообщает Европейская правда.

"Текст, надеюсь, будет на этой неделе, чтобы иметь выйти из этой ситуации. У всех будет время, чтобы прочитать и изучить его. Никто не будет отстранен от этого процесса" , – сказал Лэнкфорд.

По его словам, есть шанс, что это соглашение будет работать, и все на это рассчитывают.

Лэнкфорд добавил, что если документ будет принят Сенатом в ближайшее время, его смогут передать в Палату представителей, которая "может поработать над его совершенствованием".

"Или же Палата представителей может серьезно рассмотреть его и сказать: "Это реальный прогресс на границе, давайте возьмем это, сохраним это, а затем продолжим двигаться к большему" , – сказал он.

Ранее стало известно, что лидеры Палаты представителей и Сената США объявили о заключении соглашения по финансированию правительства в 2024 году, что стало первым шагом к предотвращению шатдауна.

Президент США Джо Байден в октябре обратился к Конгрессу с просьбой одобрить дополнительное финансирование, в том числе более 60 миллиардов долларов для Украины. Но оно застряло в Сенате из-за противоречий между обеими партиями по вопросу безопасности границы с Мексикой.

США 27 декабря объявили о предоставлении Украине последнего в 2023 году пакета военной помощи стоимостью 250 миллионов долларов.