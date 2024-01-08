Обстрел Змиева на Харьковщине: достали тело женщины

Один человек погиб в результате удара россиян по городу Змиев в Харьковской области утром 8 января − тело женщины достали из-под завалов дома.﻿﻿ Об этом заявили в ГСЧС.﻿, сообщает Украинская правда.

"Около 10:30 работники ГСЧС завершили поисковые и аварийно-спасательные работы на месте попадания вражеской ракеты в г. Змиев Чугуевского района. Из-под завалов частного дома чрезвычайники достали тело погибшей 63-летней женщины" , – говорится в сообщении.

Сообщается, что тремя часами ранее там удалось спасти 2-х мужчин.

К работам привлекали 15 спасателей и 3 единицы техники.