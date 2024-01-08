Байден призвал Конгресс одобрить помощь Украине
Президент США Джо Байден призвал республиканцев в Конгрессе одобрить дополнительное финансирование, в частности более 60 миллиардов долларов для Украины, после заключения соглашения по финансированию правительства в 2024 году, что стало первым шагом к предотвращению шатдауна., сообщает Европейская правда.
"Теперь республиканцы в Конгрессе должны выполнить свою работу, прекратить угрозы закрыть правительство и выполнить свой основной долг по финансированию критически важных приоритетов внутренней и национальной безопасности, включая мой дополнительный запрос. Для них пришло время действовать", – подчеркнул Байден.
В то же время президент Соединенных Штатов подчеркнул, что соглашение на шаг приблизило страну к "предотвращению ненужного шатдауна и защите важных национальных приоритетов".
"Оно отражает уровни финансирования, о которых я договорился с обеими партиями", – отметил Байден.
Ранее лидеры Палаты представителей и Сената США в воскресенье объявили о заключении соглашения по финансированию правительства в 2024 году, что стало первым шагом к предотвращению шатдауна.