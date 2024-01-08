Байден призвал Конгресс одобрить помощь Украине

Президент США Джо Байден призвал республиканцев в Конгрессе одобрить дополнительное финансирование, в частности более 60 миллиардов долларов для Украины, после заключения соглашения по финансированию правительства в 2024 году, что стало первым шагом к предотвращению шатдауна.﻿, сообщает Европейская правда.

"Теперь республиканцы в Конгрессе должны выполнить свою работу, прекратить угрозы закрыть правительство и выполнить свой основной долг по финансированию критически важных приоритетов внутренней и национальной безопасности, включая мой дополнительный запрос. Для них пришло время действовать" , – подчеркнул Байден.

В то же время президент Соединенных Штатов подчеркнул, что соглашение на шаг приблизило страну к "предотвращению ненужного шатдауна и защите важных национальных приоритетов".

"Оно отражает уровни финанс ﻿﻿ ирования, о которых я договорился с обеими партиями" , – отметил Байден.

Ранее лидеры Палаты представителей и Сената США в воскресенье объявили о заключении соглашения по финансированию правительства в 2024 году, что стало первым шагом к предотвращению шатдауна.