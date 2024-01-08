Заместитель главы НБУ против финансовых репрессий за уклонение от мобилизации
Первый замглавы Национального банка Екатерина Рожкова не поддерживает банковские ограничения для мужчин, которые уклоняются от мобилизации. Об этом она сказала вечером в воскресенье в эфире телеканала "Мы – Украина", сообщает Лига.Финансы.
"Не думаю, что нам стоит прибегать к таким финансовым репрессиям. Должны быть привлечены другие механизмы. Я не военная, но я думаю, что те базы данных, которые имеют наши военкомы, те планы мобилизации – все это можно достичь цивилизованным способом", – сказала она.
"Человека можно по номеру телефона отследить, и для этого не обязательно смотреть карточку и где происходили трансакции. Я хочу верить, что до этого не дойдет", — добавила она.
В любом случае, сказала Рожкова, сейчас у государства нет возможности ограничивать финансовые операции уклонистам.
"На сегодняшний день любая информация, которая есть в банках и касается каждого конкретного лица, она может раскрываться только в отдельных случаях. В большинстве случаев – по решению суда. Отдельные правоохранительные органы имеют больше возможностей, но все же они не безграничны", — сказала Рожкова.