ПВО уничтожила 18 ракет, которые РФ запустила по Украине – Воздушные силы

Силы противовоздушной обороны уничтожили 18 ракет, которые оккупанты запустили по Украине утром 8 января.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В ночь на 8 января 2024 года противник нанес массированный удар по Украине, применив крылатые, авиационные, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные БПЛА.

Всего зафиксировано 59 средств воздушного нападения противника:

8 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" из района Приморско-Ахтарск (РФ);

7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской обл. (РФ);

4 аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» из четырех самолетов МиГ-31К (район пуска – Рязань, Тамбов);

24 крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков – Энгельс – рф.);

8 крылатых ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Белгородской обл. (РФ);

6 баллистических ракет «Искандер-М» из районов Джанкой, Чауда – Крым;

2 управляемые авиационные ракеты Х-31П с самолетов тактической авиации (район пусков – Белгородская область, РФ).

Как отмечают в воздушных силах, атаковали объекты критической инфраструктуры, промышленные гражданские и военные объекты.

﻿"На этот раз враг атаковал разные регионы Украины. В частности, ракеты, летящие по баллистической траектории, направлены по Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областях" , – говорится в сообщении.

Отмечается, что не все вражеские ракеты, которые не удалось сбить, достигли своих целей.

Также ночью силы ПВО сбили 8 беспилотников типа Shahed.